Een week later dan voorheen, maar de lichtjes in de binnenstad branden weer

BREDA - De sfeerverlichting in Breda brandt weer. Donderdag werd de sfeerverlichting voor de wintermaanden weer aangezet. Door te kiezen voor groene stroom en de lampjes korter te laten branden, wordt er fors minder stroom verbruikt dan andere jaren.

Met meer dan 200 overspanningen in alle straten en 175 verlichte bomen op pleinen is Breda weer helemaal klaar gemaakt voor de sfeervolle wintermaanden. De sfeerverlichting is zoals ieder jaar geregeld door het bedrijf Cremerson Verlichting. Dit jaar wordt er ingezet op maximale aankleding en sfeer, maar wel met minimaal stroomverbruik.

Zo wordt er voor 100 procent groene stroom gebruikt en wordt er gewerkt met slimme verlichting. Dit laatste houdt in dat de sfeerverlichting op ieder moment kan worden in- en uitgeschakeld door middel van een handige, speciaal voor Breda ontwikkelde, app. Het is zelfs mogelijk om de tijden per ornament of per winkelstraat in te stellen, laat het Ondernemersfonds weten.

Wat is nieuw?

Bomen waarvan de verlichting vervangen moet worden, zijn voorzien van een nieuwe generatie LED-lampen. Dit gecombineerd met een speciaal geslepen kunststof reduceert het vermogen nog meer én is er meer lichtopbrengst. Een voorbeeld? In de bomen op de Willemstraat, Boschstraat en de nieuwe Haagdijk is het totale verbuik met deze nieuwe LED straks nog maar 10 procent van wat het was. Sfeerverlichting stond vorig jaar aan van 12:00 uur tot 00:00 uur en in het horecagebied zelfs tot 04:00 uur. “Dit jaar korten we aanzienlijk op het aantal branduren per sfeergebied”, laat het Ondernemersfonds weten. En als laatste brandt de verlichting een kortere periode. Waar de lichtjes voorheen van 1 november tot half februari aan stonden, wordt er nu gestart op 10 november. De sfeerverlichting eindigt ook 3 weken eerder. “Alles bij elkaar opgeteld, reduceren we zo het totale verbruik met 40 procent.”