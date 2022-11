Bredase Fleury werd na haar coronabesmetting nooit meer beter

BREDA - Veel Bredanaars hebben in de afgelopen jaren een keer een coronabesmetting meegemaakt. Maar waarbij de meesten daar waarschijnlijk geen last meer van hebben, werd de 30-jarige Fleury na haar besmetting nooit meer beter. In december vliegt ze naar Amerika voor een behandeling die ze in Nederland niet kan krijgen. Via een crowdfundingsactie is al ruim 13.000 euro opgehaald om de reis te bekostigen.

12 september 2020. Dat is de dag waarop de Bredase Fleury Simons corona kreeg. Op dat moment had Fleury nog geen idee van hoe hevig de consequenties van die besmetting voor haar zouden zijn. Haar zus Wendy schrijft erover op de crowdfundingspagina die ze heeft gemaakt. “Fleury: een 30-jarige mooie, liefdevolle, ambitieuze, jonge vrouw in de bloei van haar leven. Dat is mijn zusje. De long-COVID klachten hebben hier niks aan veranderd, het verschil alleen met 2 jaar geleden is dat er geen sprake meer is van bloei. Vrienden, familie, collega’s en anderen om Fleury heen gaan verder met het leven, maar het leven van Fleury staat stil. Het toekomstperspectief – en vooral de kwaliteit van leven – is onzeker.”

Sinds haar coronabesmetting is het voor Fleury niet meer mogelijk om onbezorgd en zonder pijn te werken, sporten, reizen of simpelweg om te genieten van de kleine dingen in het leven. Ze heeft dan ook al veel ondernomen om haar herstel te bevorderen. Van ergotherapie en osthepathe tot een reiki behandeling en medicatie. “Het ging na 1.5 jaar weliswaar iets beter, maar niks was voldoende helpend om weer de oude te worden. Vervolgens kwam er een tweede COVID besmetting in juni 2022 en dat heeft er voor gezorgd dat Fleury weer terug bij af is. De klachten zijn dusdanig verergerd, dat de kwaliteit van leven momenteel weer erg laag is.”

Inmiddels hebben Fleury en haar familie hun hoop gevestigd op een behandeling in het buitenland. Want na een uitgebreide zoektocht naar de mogelijkheden om de levenssituatie van Fleury te verbeteren kwamen zij uit bij een kliniek in Florida. Die kliniek biedt een multidisciplinaire aanpak in combinatie met zuurstoftherapie. “Deze behandelingen zijn in Nederland nog niet toegankelijk. Het traject duurt 4 maanden en de behandelingen kosten 51.500 euro, Daarnaast hebben we natuurlijk nog kosten voor de vluchten, accommodatie en levensonderhoud daar”, aldus Wendy. Daarom is er een crowdfundingspagina gemaakt. Daarmee is inmiddels al ruim 13.000 euro opgehaald.

Reis

Fleury vliegt op 1 december naar Amerika en zal van 6 t/m 9 december heel veel testen ondergaan om zo te kunnen beoordelen hoe haar huidige gesteldheid is. Daarna wordt er een op maat gemaakt programma voor haar gemaakt voor de volgende 4 maanden. Zoals het er nu naar uit ziet, zal Fleury dus tot en met maart bezig zijn met de behandelingen.