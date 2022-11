Nóg een aanbieder van deelscooters komt naar Breda

BREDA - In Breda zijn zo’n 400 deelscooters te vinden. En dat worden er nog meer. Aanbieder van deelscooters Felyx staat namelijk op het punt om ook naar Breda te komen. Breda heeft dan met Go Sharing, Check en Felyx drie verschillende deelscooters in de stad staan.

In Breda rijden sinds 2020 deelscooters van twee aanbieders: Go Sharing en Check. En daar komt binnenkort nog een aanbieder bij. Het bedrijf Felyx staat namelijk op het punt om extra scooters in Breda te plaatsen. Dat schrijft wethouder Carla Kranenborg- van Eerd in een brief aan de gemeenteraad. “Verder kijkt Go-sharing naar een herverdeling van scooters in Nederland. Ook dit kan leiden tot meer scooters in Breda”, laat de wethouder weten.

Breda heeft momenteel weinig grip op de toename van het aantal deelscooters. Aanbieders kunnen zelf kiezen om scooters te plaatsen in een stad. Daarom werkt de gemeente aan de invoering van een vergunningensysteem. “Hierin leggen we vast door welke partijen, hoeveel, waar en onder welke voorwaarden deelscooters mogen worden aangeboden. Dit doen we in nauwe samenwerking met de provincie en andere Brabantse gemeenten”, aldus de wethouder.

Gebruik

In totaal zijn er momenteel zo’n 15.000 Bredanaars die actief gebruik maken van de deelscooters in de stad. Iedere deelscooter in Breda wordt zo’n 5 a 6 keer per dag gebruikt. De scooters zijn te gebruiken via free-floating: Dat betekent dat je de scooters overal kan huren en op een andere plek weer achterlaten. Aan de deelscooters kleven verschillende voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat de bereikbaarheid en mobiliteit in de gemeente op duurzame manier verbeterd wordt. Het grootste nadeel van de scooters zijn de grote hoeveelheid klachten die erover binnen komen, met name vanwege het foutparkeren.

Elektrische deelsteps

Wethouder Kranenborg- van Eerd benadrukt in haar brief aan de raad dat ook in de toekomst nog grote ontwikkelingen op het gebied van deelmobiliteit worden verwacht. Zo verwacht Breda in de nabije toekomst ook elektrische deelsteps in het straatbeeld. “Deze zijn op dit moment nog niet toegestaan op de openabre weg door het RDW. Maar wij participeren actief in de landelijke werkgroep die in het leven is geroepen dit snel maar goed te regelen.”