Elf nieuwe smaakmakers komen samen in de ‘Bredase Kruidenmix’

BREDA – Met een samenwerking tussen Restaurant Porta Sud, Curio en De Rooi Pannen is deze week de vierde editie van de Bredase Smaakmakers afgesloten met een speciaal smaakmakerdiner. Er zijn dit jaar opnieuw 11 Bredanaars benoemd tot smaakmaker. Om dat te vieren, is een speciale Bredase kruidenmix ontwikkeld uit elf kruiden.

Studenten van de Curio Cas Spijkers Academie lieten hun creativiteit zien bij het bereiden van de gerechten voor het diner, terwijl gastheren en -vrouwen van De Rooi Pannen de bijzondere Bredanaars hartelijk ontvingen en zorgden dat het hen aan niets ontbrak.

Bredase Smaakmakers

Het was het vierde jaar dat Breda Marketing en de gemeente Breda een aantal Bredanaars tot Smaakmaker benoemden. Inwoners die kleur en smaak toevoegen aan de stad, zich inzetten voor anderen en van Breda een mooiere plek maken. Burgemeester Paul Depla die met enkele wethouders aanwezig was bij het diner, benadrukte blij te zijn met de Smaakmakers die “met hart voor de stad impact maken.” Volgens directeur Hildegard Assies van Breda Marketing laat deze editie van het Smaakmakersdiner zien dat nieuwe samenwerkingen leiden tot creatieve ideeën en bijdragen aan het succes van zo’n avond. Portretten van alle tot nu toe benoemde Smaakmakers zijn te zien op een speciale Smaakmakerswall in het Bredase Centraal Station (aan de noordkant, om de hoek bij Smullers).

Bredase Kruidenmix

De elf Bredase Smaakmakers die in de loop van dit jaar zijn benoemd, werden allemaal gekoppeld aan een kruid, afgestemd op hun persoonlijke eigenschappen. Chef-kok Ralph Geerts van restaurant Porta Sud stelde met deze kruiden een Bredase kruidenmix samen die volgens hem “verfrissend’ is “met een beetje pit”. De Curiostudenten bedachten recepten waarin kruiden uit de mix een rol speelden. De Bredase Kruidenmix is binnenkort ook voor Bredanaars beschikbaar.

Maak je eigen Smaakmakersgerecht en win een dinerbon

Breda Marketing daagt Bredanaars uit om zelf creatief aan de slag te gaan met de Bredase Kruidenmix en een eigen Smaakmakersgerecht te maken. Wie mee wil doen, kan op donderdag 17 november een potje kruidenmix afhalen bij de bakfiets van Breda Marketing. Die staat tussen 16.00 en 18.00 uur voor het Stadhuis op de Grote Markt. De inzender van het meest creatieve recept wint een dinerbon. Meer details over de actie vind je op www.bredasesmaakmakers.nl.