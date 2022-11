Leven van 3 euro per dag: ‘Voor zeshonderd Bredase gezinnen is dit realiteit’

BREDA - Kunt u leven van drie euro per dag? Dat is de tekst die vanaf vandaag op ruim 60 borden langs de weg te zien is. Het is de slogan van de nieuwe doneeractie die de Voedselbank Breda is begonnen. “De mensen die gebruik maken van de voedselbank hebben vaak niet meer dan drie euro per dag om van te leven. We willen hen graag kunnen blijven helpen. En daar zijn donaties belangrijk voor”, legt Ad van Aalst uit.

Even uit eten in de stad. Of langs een broodjeszaak om een snelle, verse lunch te halen. Voor meer dan 600 huishoudens in Breda is dat niet zomaar mogelijk. Zij moeten eten van slechts 3 euro per dag, en zijn afhankelijk van de voedselbank.

Armoede

“In Breda maken ruim 630 huishoudens gebruik van de Voedselbank”, legt Ad van Aalst uit. “En dat worden er steeds meer. We zien dat armoede toeneemt en het aantal mensen dat gebruik maakt van onze voedselbank dus gestaag groeit. Om hen te kunnen blijven voorzien van voedselpakketten, zijn donaties enorm belangrijk.” Met de tientallen grote posters die vanaf vandaag langs de weg zijn te vinden wil de Voedselbank Bredanaars bewust maken van het belang van de voedselbank, en ze stimuleren om een donatie te doen.

Voor Voedselbank Breda zijn donaties enorm belangrijk om hulp te kunnen blijven bieden aan Bredanaars die onder de armoedegrens leven. “We krijgen een bijdrage vanuit de gemeente en vanuit Voedselbank Nederland. Maar dat is niet genoeg om alle kosten die we maken te betalen. Naast het eten gaat het dan onder andere om de huur van ons pand en het transport van de goederen.” Bovendien ziet de Voedselbank de aanlevering van producten vanuit winkels afnemen. “Veel winkels zetten in op het motto: Weggooien in zonde. Daarom proberen ze steeds vaker producten die aan de datum zijn tóch te verkopen. Dat is natuurlijk heel goed, maar dat zijn producten die vroeger vaak aan de voedselbank werden gedoneerd. Daardoor zien we een afname in de hoeveelheid producten die we krijgen, terwijl de vraag naar voedselpakketten stijgt.”

De actie met de posters langs de weg is één van vele acties die de Voedselbank doet om donaties binnen te halen. Zo werd in september nog een bierviltjesactie gelanceerd, waarbij Bredanaars twee weken lang bij allerlei horecazaken hun biertje kregen op een viltje van de voedselbank. Ook was er recentelijk nog een fundraiser golfdag.

De posters langs de weg zijn twee weken te zien. Wil je doneren aan de voedselbank? Dat kan hier.