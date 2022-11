Weerbericht Breda: ‘Het weer tijdens de intocht van de Sint is lenteachtig’



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 11 november en de komende dagen.



Een omvangrijk hogedrukgebied boven Centraal-Europa heeft de touwtjes in handen. Het voert komende dagen nog steeds uitzonderlijk zachte lucht naar Brabant. Zo dat je zou vermoeden dat het lente is. In de zomer zou dit stromingspatroon garant staan voor dikke dertigers. In ieder geval gunstig weer voor Carnaval vierend Brabant én voor de intocht van de Sint.



Vrijdag 11 november 2022

Vanmiddag is het zonnig met wat dunne hoge wolkensluiers. De wind waait zwak uit het zuidwesten, gemiddeld met 2 Beaufort. Maxima rond 14 tot 15 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 12 november 2022

Zonnig na een ietwat frisse start. De wind gaat zwak (2 Beaufort) uit zuidoosten tot oosten waaien. Maxima reikend tot 16, lokaal 17 graden.



Zondag 13 november 2022

Opnieuw zonnig bij een zwak zuidoostenwindje. Maxima rond 17 graden.



Maandag 14 november 2022

Na een zonnige start eindigt de dag bewolkt. In de avonduren gaat er ook enige regen vallen. De wind waait matig uit het zuiden. Het kwik reikt nog tot ongeveer 15 graden.



Zo was het weer donderdag 10 november 2022

Maximumtemperatuur: 15,0 graden

Minimumtemperatuur: 8,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 11 november 2022 om 14:00 uur