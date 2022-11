Grote Kerk kleurt blauw voor UNICEF

BREDA – Vandaag kleurt de Grote Kerk blauw inteken van de World Children’s Day. Jaarlijks op 20 november dag viert UNICEF de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de rechten van kinderen. Dit jaar doet UNICEF dat door verschillende bijzondere gebouwen wereldwijd blauw te laten kleuren. Ook de Grote Kerk in Breda doet hier aan mee.

Vandaag bestaat het Kinderrechtenverdrag precies 33 jaar. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de wereld veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen, hebben de Verenigde Naties op 20 november 1989 in New York het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Voor miljoenen kinderen over de hele wereld zijn kinderrechten echter nog steeds niet vanzelfsprekend. Daarom is World Children’s Day volgens UNICEF hét moment om daar extra aandacht voor te vragen.

Dit doet UNICEF wereldwijd door bijzondere gebouwen blauw te laten kleuren. Ook de Grote Kerk in Breda doet hier aan mee. Ook komen UNICEF-vrijwilligers komen in actie tijdens evenementen en gastlessen en biedt UNICEF gratis lesmateriaal aan voor het basis- en voortgezet onderwijs.