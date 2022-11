Burgernet: Man vermist vanaf Muiderslotstraat

BREDA - Er is vrijdagmiddag een burgernetmelding verstuurd vanwege een vermissing in Breda. Het gaat om een man die vermist is vanaf de Muiderslotstraat.

De vermiste man is 170 centimeter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft zijn bruine haar in een knot. Hij draagt een gestreepte wit-blauwe muts, heeft een stopperbaard en draagt donkere kleding. Ook draagt hij een zwarte rugtas.

Wie de man ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.