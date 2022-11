Buurthuis Toma sluit noodgedwongen de deuren

BREDA - Het Molukse buurthuis Toma is tijdelijk gesloten. De Molukse gemeenschap geeft aan dat het buurthuis voor hen wel een belangrijke rol speelt in de beleving van hun culturele waarden en geschiedenis. Echter is nog niet duidelijk hoe een eventuele doorstart er uit gaat zien.

Sinds maart 2016 huurde woonzorgcentrum Raffy buurthuis Toma van WonenBreburg. Raffy biedt woonruimte, zorg, dagbesteding en thuiszorg voor Indische en Molukse ouderen. Halverwege het jaar heeft woonzorgcentrum Raffy echter laten weten uit kostenoverwegingen te stoppen met het beheer van buurthuis Toma vanaf 1 juli 2022.

De exploitatie van het buurthuis was voor hen verliesgevend, mede doordat het moeilijk was om vrijwilligers uit de wijk te vinden voor werkzaamheden in het buurthuis. Bovendien paste het buurthuis niet langer binnen de nieuwe bedrijfsfilosofie van Raffy.

Molukse gemeenschap

De Molukse gemeenschap geeft aan dat het buurthuis voor hen een belangrijke rol speelt in de beleving van hun culturele waarden en geschiedenis. Daarom spraken de gemeente en Raffy met elkaar over de mogelijkheden om het beheer voort te zetten tot 1 november.

Raffy stende hiermee in zodat er meer tijd was om een doorstart te onderzoeken met een nieuwe beheerorganisatie vanuit de Molukse gemeenschap. Tot 1 november gold een beperkte openstelling (met een betaalde beheerder door Raffy) waarbij de gemeente in deze periode de andere vaste kosten voor haar rekening nam.

Groep jongeren

Vanuit de Molukse gemeenschap is een groep jonge mensen met een groot netwerk opgestaan om uit te zoeken of een doorstart via zelfbeheer haalbaar is. Wethouder van Drunen en de sociaal wijkbeheerder zijn met deze werkgroep in gesprek gegaan en hebben hen uitgedaagd met een plan te komen voor een eventuele doorstart op 1 november.

Door de werkgroep is een enquête uitgezet binnen de Molukse gemeenschap waarop goed is gereageerd. Ook zijn er door de werkgroep gesprekken gevoerd met mensen uit de Molukse gemeenschap die de geschiedenis van het buurthuis goed kennen.

Tot concrete stappen richting een organisatievorm voor het beheer van het buurthuis heeft dit echter nog niet geleid.

Tijdelijke sluiting

Per 1 november heeft Raffy de nutsvoorzieningen stop laten zetten en het buurthuis officieel opgeleverd en terug gegeven aan WonenBreburg. WonenBreburg heeft aangegeven per die datum over te gaan tot voorlopige sluiting omdat er nog geen nieuwe partij is die het beheer en de nutsvoorzieningen kan overnemen. Met ingang van 1 november is buurthuis Toma dus tijdelijk niet open en beschikbaar voor de organisatie van activiteiten.

Op 25 oktober is er in het buurthuis een laatste grote gemeenschapsvergadering georganiseerd waarin de huidige stand van zaken door de werkgroep en de Molukse wijkraad is toegelicht aan bewoners. De werkgroep heeft tijdens deze avond toegelicht door te willen gaan met het proces om tot zelfbeheer te komen maar dit niet te redden voor 1 november.

De komende tijd zal de werkgroep doorgaan met het onderzoeken en opzetten van een nieuwe organisatievorm die het beheer van buurthuis Toma op zich kan gaan nemen.

Toekomst

Indien zich een nieuwe, degelijke organisatie(vorm) aandient, is WonenBreburg bereid de buurthuisfunctie voort te zetten. De woningcorporatie heeft aangegeven dat dit dan uiterlijk 1 januari 2024 rond moet zijn.

Indien dat niet lukt, gaat WonenBreburg zich beraden over een mogelijke andere bestemming van het gebouw.

Om verloedering van het pand tegen te gaan, gaat WonenBreburg het buurthuis zo lang als nodig is overdragen aan een leegstandsbeheerder.