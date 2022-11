Auto grotendeels uitgebrand aan de Bergschot

BREDA - Aan de bergschot in Breda is gisteren aan het einde van de middag een auto in brand gevlogen. De auto raakte zwaar beschadigd.

Aan de bergschot is gisteren aan het einde van de middag een auto in brand gevlogen. Om 17:10 uur kwam de melding binnen op de alarmcentrale.

De brandweer ging vervolgens snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto grotendeels uitbrandde. Volgens omstanders werd er iets brandends onder de auto gegooid. De eigenaresse was erg ontdaan.