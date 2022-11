Weerbericht Breda: ‘Koufront bereikt Brabant, maar écht winter wordt het nog niet

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 14 november en de komende dagen.



Boven het midden van de Atlantische Oceaan ligt het sturende lagedrukgebied. Een eraan verbonden koufront ligt op de lijn Schotland, Wales naar het westen van Frankrijk. Het zal Brabant in de avonduren bereiken.



Maandag 14 november 2022

Het wordt nog een vrij zonnige dag met geleidelijk wel meer en meer bewolking. In de avond gaat het daaruit regenen. De zuidoosten tot zuidenwind waait zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). De temperatuur klimt nog eens naar 13 graden, maar omdat er meer wind staat zal het minder aangenaam aanvoelen.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 15 november 2022

Ook in de nacht naar dinsdag regent het. In de ochtend trekt dit noordoostwaarts weg. Overdag zijn er aardig wat momenten met zon, maar later op de middag opnieuw aandikkende wolken. Dit wordt opnieuw in de avond gevolgd door regen. De zuiden tot zuidoostenwind is matig (gemiddeld 3 tot 4 Beaufort). Temperaturen blijven vrij zacht met 13 tot 14 graden tegenover de klimaatnorm van 9 graden.



Woensdag 16 november 2022

Woensdag wordt een dag met een wisselende bewolking. Er waait een matige zuidenwind van 3 tot 4 Beaufort, later op de dag draaiend naar zuidwest. In de loop van de dag passeert een buienlijn met enkele lokale buien. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Maxima rond 11 tot 12 graden.



Donderdag 17 november 2022

Dit wordt waarschijnlijk de meest herfstachtige dag van de week. Het is bewolkt met nu en dan regen. Er waait eerst een zuidenwind die zal draaien naar west. Gemiddeld is ze matig tot vrij krachtig (4 tot 5 Beaufort) en met rukwinden van 60 tot 70 km/uur. Ook dan zacht weer met maximumtemperaturen van 12 tot 13 graden.



Zo was het weer zondag 13 november 2022

Maximumtemperatuur: 15,1 graden

Minimumtemperatuur: 3,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 13 november 2022 om 22:00 uur