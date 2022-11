Nieuwe sportvelden vormen ontmoetingsplek in Haagse Beemden

BREDA - Voetbalvereniging WDS’19 heeft een nieuw kunstgrasveld, pannaveld en nieuwe speeltoestellen. Om dat te vieren, kwam de wijk zondagmiddag samen voor de feestelijke opening. Breda Actief organiseerde een pannaveldtoernooi, er was een activiteit van Grote Broer Grote Zus en na de Bredase stadsderby tussen WDS’19 1 en UVV’40 1 werd de dag afgesloten met een feest.

Het kunstgrasveld met kurkgranulaat, het pannaveld en de nieuwe speeltoestellen zijn een belangrijke toevoeging voor de Haagse Beemden. Ze zorgen voor meer verbinding en sportmogelijkheden voor buurtbewoners, omdat de faciliteiten door allerlei organisaties en verenigingen uit de wijk gebruikt kunnen worden.

Toevoeging voor de Haagse Beemden

Sportverenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke impact. Door de investering uit het actieplan Verbeter Breda wordt deze impact voor de Haagse Beemden versterkt. De nieuwe faciliteiten van WDS’19 zijn namelijk ook voor sociale partners beschikbaar. Onder andere Breda Actief, Grote Broer Grote Zus en NAC Maatschappelijk gaan een aantal uur per week gebruikmaken van de nieuwe faciliteiten. Zo is het een waardevolle toevoeging voor de Haagse Beemden.

“Het is heel gaaf om te zien hoe deze opening gevierd wordt”, wethouder Daan Quaars Sport en Verbeter Breda. “Dit laat meteen zien waarom we hierin hebben geïnvesteerd met Verbeter Breda. Het kunstgrasveld, pannaveld en de nieuwe speeltoestellen zorgen voor verbinding, ontmoeting en zijn een belangrijke toevoeging voor de Haagse Beemden. Het maakt sporten voor een groep Bredanaars weer een stuk toegankelijker. En dat is belangrijk: iedereen in onze stad moet kunnen sporten en bewegen!”

Verbeter Breda en WDS’19

Het doel van Verbeter Breda is om te zorgen dat iedere Bredanaar gelijke kansen krijgt, in welke wijk je ook woont. Met Verbeter Breda wordt gewerkt aan verbinding, het verstevigen van sociale netwerken binnen de diverse wijken en bovenal tussen Bredanaars.

Een van de gesprekspartners van Verbeter Breda is WDS’19. Voor hen was dit aanleiding om contact op te nemen om te kijken op welke wijze zij hieraan kan bijdragen. Een oplossing: het aanbieden van faciliteiten aan inwoners van de Haagse Beemden. Hier is vorm aan gegeven met een nieuw kunstgrasveld, pannaveld en speeltoestellen voor de wijk. Voorzitter Wouter van de Vendel: “De samenwerking met maatschappelijke partijen moet ervoor zorgen dat jongeren uit onze wijk elkaar meer gaan ontmoeten op het complex. WDS’19 kan hiervan profiteren, omdat ons sportaanbod aansluit bij deze doelgroep en zo kan de samenwerking onze vereniging ook een extra impuls geven. Voor onze leden is het nieuwe veld een directe verbetering van de trainingsfaciliteiten. Dit zorgt ervoor dat elk jeugdteam twee keer per week kan trainen en dat trainingen en wedstrijden nagenoeg altijd doorgang kunnen vinden, wat ook het niveau op de langere duur omhoog gaat brengen.”