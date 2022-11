Nieuw après-ski hardstyle festival komt naar Breda

BREDA - Liefhebbers van hardstyle én après-ski kunnen binnenkort hun hart ophalen in Breda. Op 21 januari strijkt namelijk het Après-ski Hardstyle Festival neer in Breepark. Onder andere De Lawineboys en The Darkraver zijn aanwezig om er een ‘ijskoud feestje’ van te maken.

Voor de liefhebbers van hardstyle, freestyle en après-ski is er goed nieuws. Het ‘Wunderbass XXL-festival’ strijkt op 21 januari neer in Breepark. Tijdens dit festival kun je volgens de organisatoren ‘après-skiën in eigen land’. Het festival begint om 13.00 uur en duurt tot 00.00 uur. “Trek je lederhosen, dirndl of skipak aan en ga helemaal off-piste bij het 4 stages tellende hardste winterfestival”, aldus de organisatie van Wunderbass.

De indoorhal, Oostkust en het aangrenzende buitenterrein van Breepark, worden omgetoverd tot één groot winterparadijs inclusief hottubs, sleebaan, schnaps en bratwursten. Alle stages zijn overdekt.

De organisatie noemt de line-up ‘ganz geil’. Artiesten zoals, De Lawineboys, Act of Rage, Dr. Rude, Schorre Chef & MC Vals en The Darkraver zullen het podium bestijgen op 21 januari.

Kaarten zijn online verkrijgbaar.