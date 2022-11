Zeer drukke ochtendspits met bijna 900 km file

BREDA - Het is vanochtend druk op de weg. De ANWB laat weten dat er een zeer drukke ochtendspits is met om 08.25 uur 893 kilometer file.

Wie vanochtend met de auto naar het werk ging, had grote kans om in de file terecht te komen. Er stond vanochtend op het hoogtepunt van de ochtendspits bijna 900 kilometer file in Nederland.

Ook rond Breda is het druk op de wegen. Zo staat er vanochtend file op de A27 vanaf Breda naar Gorinchem, op de A16 richting Rotterdam en op de A58 vanaf Roosendaal naar Breda. Grote bijzonderheden zijn er rond Breda niet. Op andere plekken in het land zorgen onder andere ernstige ongelukken voor vertraging. Zo botste een auto ent wee bestelwagens op de A50, waardoor er er maar liefst 12 kilometer stilstaand verkeer stond.