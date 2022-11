Bredanaar gezocht die zijn prijs van de Staatsloterij nog moet ophalen

BREDA - Staatsloterij doet een uiterste poging om winnaars van de Oudejaarstrekking 2021 die zich nog niet hebben gemeld te vinden. Het gaat om de winnaars van twee elektrische MINI’s en één winnaar van een ‘halve MINI’ die tot nu toe hebben nagelaten hun prijs te verzilveren. Eén van die winnende loten werd verkocht bij boekhandel Vives aan de Ginnekenweg in Breda.

Jaarlijks komt het voor dat spelers hun winnende Oudejaarslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Om een prijs op te halen, moet de winnaar zich met het Oudejaarslot melden bij een verkooppunt van Nederlandse Loterij, waarvan Staatsloterij onderdeel is. Dat is dit jaar gebeurd met drie loten. Er zijn twee MINI’s nog niet opgehaald. En ook een bedrag ter waarde van een halve MINI - gevallen op een half lot- ligt nog steeds te wachten.

”Wij weten waar de drie winnende, nog niet geïncasseerde loten zijn verkocht”, vertelt Thomas van Vessem, woordvoerder Staatsloterij. “Daarom brengen wij dit jaar op 15 november met een Staatsloterij-truck de nog niet opgehaalde MINI’s naar de drie verkooppunten waar de winnende Oudejaarsloten zijn verkocht. We willen zo een ultieme poging doen om de onbekende prijswinnaars te vinden en ze een leuke verrassing aan het einde van dit jaar bezorgen.”

De locaties waar de winnende loten over de toonbank zijn gegaan, zijn Barendrecht, Breda en Rotterdam. Het Bredase lot werd verkocht bij Boekhandel Vives aan de Ginnekenweg. Daar staat de komende tijd dus een MINI voor de deur met de tekst: ‘Ik zoek mijn winnaar’ voor de deur. “Dit in de hoop hiermee extra aandacht te krijgen voor de zoektocht naar de nog onbekende winnaar.”

Megafoon

Op woensdag 23 november wordt op lokaal niveau een vervolg gegeven om de winnaars te vinden. De lokale retailers spelen de hoofdrol en doorkruisen de straten in de MINI, voorzien van een dakmegafoon, in een ultieme poging de winnaar te vinden. Al rijdend doen zij een laatste oproep aan de winnaars om zich tot uiterlijk 31 december met het winnende lotnummer te melden, legt Van Vessem uit. “We brengen we de MINI zo veel mogelijk naar de winnaars toe door ook door de wijken in de desbetreffende gemeenten te rijden. De megafoon zorgt ervoor dat iedereen ook binnen kan horen dat we opzoek zijn naar een winnaar. Hopelijk maken we zo ook de kans groter dat we de prijswinnaars vinden.”