Vanaf nu vind je de nieuwe deelscooters van Felyx in de Bredase straten

BREDA - Na Check en Go Sharing is er een nieuwe aanbieder van deelscooters in Breda: Felyx. Daarmee zijn er voortaan drie soorten deelscooters in het Bredase straatbeeld te vinden.

De deelscooters die sinds 2020 in Breda te vinden zijn, zijn zowel gehaat als geliefd. De scooters worden in Breda veelvuldig gebruikt door Bredanaars die blij zijn met het flexibele alternatief voor bijvoorbeeld de bus. Anderen klagen over de vele foutgeparkeerde scooters en de vernielingen die gepleegd worden. Maar aangezien Breda momenteel nog geen vergunningensysteem heeft voor deelscooters, kan iedere aanbieder van deelscooters kiezen om te starten in Breda. In 2020 deden Check en Go Sharing dat. En sinds deze week is ook Felyx actief in Breda.

Felyx

Felyx is vooral bekend is de randstad. De aanbieder van deelscooters is al langer actief in steden zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Felyx biedt gedeelde elektrische scooters op ritbasis aan voor 0,30 euro per minuut. Het startarief is 75 cent. Net als bij de andere aanbieders van deelscooters kun je via een app zien waar de dichtstbijzijnde scooter is. Wanneer je die reserveert, krijg je tien minuten de tijd om erheen te lopen. In die tien minuten kan niemand anders de scooter meenemen. De eerste tien minuten van een reservering zijn gratis, daarna betaal je 0,15 euro per minuut. Ben je onderweg op je Felyx en wil je hem even parkeren zonder dat iemand anders hem mee kan nemen? Dan betaal je 0,10 euro per minuut.

Helm

Felyx biedt verschillende e-scooters aan. Op een scooter die 25 kilometer per uur kan, hoeft de bestuurder geen helm te dragen. Die scooters hebben een blauwe kentekenplaat. Er staan ook scooters in Breda die 45 kilometer per uur kunnen. Die hebben een gele kentekenplaat en daar zit een helm bij die verplicht is om te dragen. Omdat ook bestuurders van een scooter die 25 kilometer per uur rijdt vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm moeten dragen in Nederland, hebben sommige scooters met een blauwe kentekenplaat toch al een helmkoffer. Die koffers blijven tot 1 januari 2023 gesloten.

Rijbewijs

Wie gebruik wil maken van de deelscooters van Felyx moet zich registeren in de app. Hierbij wordt ook het rijbewijs van de gebruiker gecontroleerd. Rijden op een deelscooter zonder geldig rijbewijs is, net als op ‘gewone’ scooters, verboden.