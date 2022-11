Ulvenhout on Ice: Eindelijk schaatsen op het Pekhoeveterrein

ULVENHOUT - Na twee jaar achter elkaar een streep door de plannen te hebben moeten halen, gaat het nu toch echt gebeuren: Van 17 december t/m 8 januari ligt er in Ulvenhout een schaatsbaan op het Pekhoeveterrein.

Wat was het enthousiasme groot in Ulvenhout voor de eerste editie van Ulvenhout on Ice. In 2021 reageerden op een oproep voor vrijwilligers ruim honderd mensen. En de aanmeldingen voor het curling toernooi liepen zo goed dat alle plekken al snel vergeven waren. Maar in aanloop naar de datum waarop het evenement zou moeten starten, werden de coronamaatregelen steeds strenger. En begin december 2021 kon de organisatie dan ook niet anders dan een een streep door een evenement te zetten.

Maar dit jaar lijkt corona eindelijk géén roet meer in het eten te gaan gooien. Van 17 december t/m 8 januari ligt er in Ulvenhout een schaatsbaan op het Pekhoeveterrein. Bij de overdekte schaatsbaan kan vanaf 17 december iedere dag vrij geschaatst worden.

Op de openingsdag is er een Après Ski Party. Immer Hansi, Die Geilen Mädeln, Chef Soldaat, Randy Watzeels, Schoefel F.M. en DJ Loars zullen hier optreden. Kaarten á 15,00 euro zijn nog verkrijgbaar via de website. Ook zijn er verschillende andere activiteiten. Zo zal er een curlingtoernooi gehouden worden waarbij 40 teams gaan strijden op het ijs. De start is op 17 december en de finale op 7 januari. Opgeven voor dat toernooi is niet meer mogelijk, want alle plekken zijn al vergeven. “Maar u kunt natuurlijk altijd uw favoriete team komen aanmoedigen”, laat de organisatie weten. Voetballiefhebbers worden trouwens niet vergeten. De finale van het WK voetbal is op 18 december. Deze zal te volgen zijn in de Ulvenhout on Ice tent.



Scholen

De twee Ulvenhoutse basisscholen worden ook betrokken bij Ulvenhout On Ice. De kinderen gaan in de eerste week dat de schaatsbaan er staan schaatsen in plaats van gymmen. In de kerstvakantie zijn twee dagen helemaal ingericht voor de jeugd met Disco Schaatsen. Ook maken diverse verenigingen gebruik van de tent van Ulvenhout on Ice. Zo zullen het nieuwjaarsconcert van Harmonie ‘Constantia’ en de nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad Ulvenhout op 8 januari bij Ulvenhout on Ice plaatsvinden. Dan wordt ook de Platte Buis, de jaarlijkse Ulvenhoutse vrijwilligersonderscheiding, uitgereikt.