Leerlingen van Montessori+ planten hun eigen Voedselbosje

BREDA - Basisschool Montessori+ heeft sinds vandaag een eigen Voedselbosje. De afgelopen weken plantten leerlingen samen met JOGG-Breda en Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) het bosje op hun schoolplein. Wethouder Arjen van Drunen verrichtte de opening. Hij is blij met het initiatief in Breda en vindt vergroening van de speelomgeving van kinderen belangrijk.

“Dankzij het Voedselbosje leren kinderen al op school waar ons voedsel vandaan komt, hoe de pure smaken proeven en hoe je gezond en lekker eten kan klaarmaken”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de natuur en alles wat daarin groeit en bloeit is de kans groter dat ze dit de rest van hun leven meenemen. Daarnaast is het natuurlijk gewoon leuk om lekker met elkaar buiten bezig te zijn.”

Lekker en leerzaam

Het Voedselbosje is een klein bosje waar 30 verschillende soorten planten groeien en waar je van kunt eten: bomen, struiken, kruiden en klimplanten. Door het Voedselbosje leren kinderen op een uitdagende en vernieuwende manier hoe voedsel groeit en waarom dit goed is voor de natuur, het klimaat en jezelf. Ze ontdekken hoe verschillende planten smaken en welke delen je ervan kunt eten. Zo kun je vruchten plukken, maar er groeien ook eetbare bloemen en bladeren. Bij het bosje hoort ook lesmateriaal, waar de school zelf mee aan de slag gaat.

Simone de Meij, locatieleider/directeur bij Montessori+: “Het voedselbos past heel goed in de visie van het Montessori onderwijs. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving en de natuur. Het is een mooie aanvulling op de moestuintjes die we al hebben. Kinderen leren zaaien, planten en oogsten. Oogsten en eten wat je zelf geplant of gezaaid hebt, wat is er leuker?”





Voedselbosje als buitenlokaal

Steeds meer scholen en kinderopvanglocaties vergroenen hun buitenruimte, onder het mom ‘goed voor de leerlingen en goed voor de natuur’. Daar helpt IVN aan mee. De natuurorganisatie legt dit jaar 52 Voedselbosjes aan in Nederland waarvan 3 in Breda. Het Voedselbosje is een laagdrempelige manier om de natuur op het plein een flinke boost te geven én kinderen te leren over gezond eten. Het project Voedselbosjes in Breda is een samenwerking van gemeente Breda (JOGG Breda en Boerderij Wolfslaar), IVN met het Prins Bernard Cultuurfonds, het Rijksprogramma Jong Leren Eten, en Montessori + Breda. Daarnaast heeft het Bredase bedrijf Cosun een donatie gedaan die de aanleg van de Voedselbosjes en de eerste Groei en Proefles mede mogelijk heeft gemaakt.