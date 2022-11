Drukste ochtendspits van het jaar: ‘Werk thuis als het kan’

BREDA - Het is donderdagochtend extreem druk op de weg. Rijkswaterstaat riep mensen woensdag al op om thuis te werken of later de weg op te gaan. En dat is niet voor niets. Vanochtend om 8.00 uur stond er al 940 kilometer file, en daarmee is het de drukste ochtendspits van het jaar.

Rijkswaterstaat zag de problemen op de weg gisteren al aankomen. "Dinsdag verliepen de spitsen al erg druk, er stond in de avond zelfs meer dan 600 km file. Voor morgen verwachten we door een combi van verkeersaanbod en regenval zware spitsen. Het is verstandig, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan", riep Rijkswaterstaat op.

En die waarschuwing was niet voor niets. Want het is donderdagochtend extreem druk op de weg. De ANWB meldde om 08.00 uur dat er al 940 kilometer file stond. Daarmee is het de drukste ochtendspits van het jaar. En de file neemt momenteel nog toe, want om 08.20 uur meldde de ANWB dat er 954 kilometer file stond.

Breda

Rond Breda is het onder andere druk op de A27 richting Gorinchem. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een kapotte auto. Ook op de A16 van Breda naar Dordrecht staat een file van ongeveer een half uur.