Nachthoreca mag tot 06.00 uur open blijven: ‘Clubcultuur past bij Breda’

BREDA - De gemeente Breda is enthousiast over de proef die heeft plaatsgevonden met het verlengen van de openingstijden van nachthoreca tot 06.00 uur. “Clubcultuur is een verrijking van het nachtelijke uitgaansleven, passend bij het imago van Breda als DJ- en studentenstad”, schrijft wethouder Carla Kranenborg - Van Eerd aan de gemeenteraad. De openingstijden van de nachthoreca zullen niet volledig worden losgelaten, maar cafés kunnen ook in de toekomst ontheffing aanvragen om open te blijven tot 06.00 uur.

In 2019 en 2020 liep er een pilot in Breda waarmee de clubcultuur meer ruimte werd geboden. Een select aantal bedrijven en instellingen kon clubavonden organiseren met line-up, licht-geluid, kaartverkoop et cetera. Daarvoor konden zij, onder voorwaarden, ontheffing aanvragen om tot 06.00 uur open te mogen zijn. Die pilot is afgelopen en wordt positief geëvalueerd.

“De algemene lijn is dat ‘clubcultuur’ een verrijking is van het nachtelijke uitgaansleven, passend bij het imago van Breda als DJ- en studentenstad. Deze ontwikkeling is, gezien de bijbehorende voorwaarden, een aanvulling op de reguliere nachtontheffing”, schrijft wethouder Kranenborg- Van Eerd aan de raad. In het verlengde van de pilot clubcultuur en in afwachting van het nieuwe horecabeleid wordt de clubcultuur daarom wederom mogelijk gemaakt. Dit wil zeggen dat nachthoreca ook komende tijd in aanmerking kan komen voor een ontheffing tot 06.00 uur. Zo blijft de extra ruimte voor de nachthoreca bestaan.

Er wordt ook onderzocht of het wenselijk is dat de stad de sluitingstijden voor discotheken en clubs compleet laat vervallen. Nachthoreca zou dan volledig zelf kunnen bepalen wanneer ze sluiten. Maar daar is de gemeente geen voorstander van, schrijft de wethouder.

Horecabeleid

Breda is bezig met het ontwikkelen van een nieuw horecabeleid. Momenteel mogen cafés open zijn tot 02.00 uur en nachtzaken tot 04.00 uur. Met een ontheffing mogen clubs geopend zijn tot 06.00 uur.