Frank en Alex zetten in op duurzame kerst met een ‘beter boompje’

BREDA - Nederlanders maken steeds vaker duurzame keuzes. Toch zetten we in Nederland ieder jaar nog zo’n 2,5 miljoen kerstbomen op straat. “Dat moet anders”, dachten Frank en Alex. Daarom introduceerden zij twee jaar geleden BeterBoompje. Dit initiatief maakt het makkelijk en leuk om te kiezen voor een duurzame kerstboom die na de feestdagen terug in de grond wordt geplant.

De missie van Alex en zijn zwager Frank is helder: de wegwerpkerstboom moet de wereld uit. In 2020 begon het duo met een website en een social media kanaal en vorig jaar kozen al ruim vijfduizend mensen voor een BeterBoompje. Inmiddels is de verkoop van het derde seizoen van de bomen gestart. Een spannend moment, want om de missie te behalen zal het platform moeten blijven groeien.

Om het behalen van de missie te bevorderen, zijn er daarom twee nieuwe acties opgezet. Zo maakt de ‘crisiskorting’ het financieel aantrekkelijker om te kiezen voor een duurzame kerstboom. Op die manier laat BeterBoompje het behalen van hun missie niet afhangen van de portemonnee van de mensen in deze crisistijd. Dit jaar start ook het eerste seizoen van BeterBoompje Vol Liefde; een parodie op B&B Vol Liefde. Alex: “Het idee is dat singles zichzelf of een single vriend(in) opgeven via onze website. Wij hangen de kandidaten in hartjesvorm in de ‘BeterBoompje Vol Liefde-boom’ op de pick up locaties. Als je naar onze pick up komt, kan je meteen een date scoren voor de feestdagen. Niemand hoort alleen te zijn met kerst en als we met BeterBoompje mensen bij elkaar brengen zijn er in de toekomst minder kerstbomen nodig”.

Bredanaars die kiezen voor een duurzame boom hebben twee opties: Een boom met of zonder kluit. Een boom met kluit wordt na de kerst weer terug geplant. Wanneer je een boom zonder kluit koopt, worden daar twee boompjes voor teruggeplant.