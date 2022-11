Het succes van NAC OldStars: ‘Verrijking van het dagelijks leven’

BREDA - In 2016 begon NAC Maatschappelijk met NAC Oldstars. Dat was destijds met 12 deelnemers, maar tegenwoordig zijn er 175 actieve deelnemers. Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de effecten van deelname aan NAC OldStars. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, laat NAC Maatschappelijk weten.

Het NAC OldStars project is een combinatie van Walking Football en sociale activiteiten. Walking Football is een aangepaste voetbalvorm waarbij er niet gerend mag worden en waarbij fysiek contact verboden is. Wekelijks trainen de deelnemers bij een van de tien aangesloten verenigingen en eens per maand worden er onderling vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Naast het sportieve aspect is ook het sociale aspect erg belangrijk binnen NAC OldStars. Voor en na de training is er ruimte voor een kop koffie in de kantine en gedurende het seizoen worden er verschillende sociale activiteiten georganiseerd. Hierbij mag een Avondje NAC natuurlijk niet ontbreken.

NAC OldStars is bedoeld om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden. Met deelname aan NAC OldStars werken zestigplussers hun aan conditie en blijven ze (sociaal) actief. Om dit verantwoord te kunnen doen is vanaf de start van NAC OldStars de samenwerking aangegaan met PLUK! Fysiotherapie. Met locaties in Heusdenhout en, Brabantpark, IJpelaar, Princenhage, Haagse Beemden en Bavel is de praktijk een vertrouwde naam in de regio. Naast het verhelpen van lichamelijke klachten heeft PLUK! nog een andere kernwaarde: mensen stimuleren met elkaar te bewegen, zodat ze minder kwetsbaar zijn en daarnaast een sociaal netwerk opbouwen. “Wij willen heel graag onze expertise die we hebben opgebouwd in de sport niet alleen ten dienste stellen aan jeugdige sporters maar ook voor ouderen. Zij moeten op hogere leeftijd nog steeds verantwoord kunnen sporten”, aldus Frans van der Brugge van PLUK! Fysiotherapie.

Onderzoek

Om te onderzoeken of de NAC OldStars fitter worden en of deelname leidt tot andere (gezondheid)winsten heeft PLUK! fysiotherapie de samenwerking gezocht met Hogeschool Avans voor een onderzoek. Het onderzoek heeft mooie resultaten opgeleverd. Zo geeft 76 procent van de deelnemers aan zich lichamelijk fitter te zijn gaan voelen door deelname aan NAC OldStars. Naast de positieve lichamelijke effecten van deelname aan NAC OldStars, zijn ook de sociale aspecten erg belangrijk. 79,2 procent van de deelnemers geeft aan dat zij door NAC OldStars meer sociale contacten hebben gekregen. Daarnaast vindt 86,3 procent van de deelnemers NAC OldStars een verrijking van het dagelijks leven. Dit resultaat sluit mooi aan bij de doelstellingen van het project NAC OldStars.