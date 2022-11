ReShare Store Breda zamelt schoenen in voor mensen in nood

BREDA - Voor het derde jaar op rij zamelt de ReShare Store in Breda schoenen in om mensen in nood de winter door te helpen. Tot en met 19 december kunnen herdraagbare schoenen worden ingeleverd. De ingezamelde schoenen worden, in samenwerking met lokale instanties, rondom de kerst weggegeven.



De wintermaanden gaan voor veel mensen gepaard met gezelligheid, warmte en liefde, maar niet voor iedereen. Voor sommige mensen betekent het (meer) kou en eenzaamheid. Bijvoorbeeld mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, degenen die moeten kiezen tussen boodschappen of de energierekening en mensen die hun thuis hebben moeten verlaten en nu in een vreemd land zonder hun familie zitten. De ReShare Store wil deze mensen letterlijk in iemand anders zijn schoenen laten lopen.

“En jij kan helpen. Heb je nog stevige, herdraagbare schoenen over? Lever die dan bij de ReShare Store en help iemand in nood”, aldus de Reshare Store. Herdraagbare schoenen kunnen t/m 19 december worden ingeleverd bij de ReShare Store aan de Markendaalseweg 50 in Breda. Er is vooral behoefte aan stevige, warme schoenen. Extra donaties zoals mutsen, handschoenen, shawls en sokken zijn ook hard nodig. Er wordt samengewerkt met lokale instanties zodat de schoenen bij de juiste mensen terecht komen.