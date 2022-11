PopMonument komt naar Breda: Muziek in de mooiste monumenten

BREDA - PopMonument, het festival wat popmuziek verbindt met erfgoed, keert terug naar Breda. Na een uitverkochte (corona-)editie vorig jaar, gaat de organisatie dit jaar weer voor een volwaardige editie. Komende zaterdag vindt het unieke muziekevenement plaats in diverse Bredase monumenten.

De Grote Kerk, het Stadhuis, De Nieuwe Veste, Lutherse Kerk, Kapel Holland Casino, de Stadsgalerij en de Mezz. Dat zijn de veelal monumentale locaties waar aanstaande zaterdag het bijzondere muziekevenement PopMonument plaatsvindt. Deze editie van PopMonument heeft als thema de koninklijke geschiedenis van de stad Breda, haar Royal Roots. Optredens zijn er deze editie onder andere van Joep Beving, De Likt, Bente, Stuurbaard Bakkebaard, De Toegift, Aafke Romijn, Kenny Anders en Motus Sonus.

Voor PopMonument koop je één kaartje waarmee je toegang hebt tot alle concerten in alle monumenten. Daarbij geldt wel vol=vol. Voor de kleinere locaties is het dus verstandig om op tijd te arriveren. Het eerste optreden start om 20.00 uur in de Grote Kerk. Het laatste optreden eindigt om 02.00 uur in de Mezz.

Er is ook een speciale culinaire tour voorafgaand aan de optredens. Een gids neemt je bij die tour mee langs de historische Nassaupanden in het centrum van de stad, waarna er een diner is bij Bank15.

PopMonument

PopMonument is van origine een evenement uit Bergen op Zoom. “Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt wordt PopMonument vanaf 2019 ook buiten Bergen op Zoom georganiseerd in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland (PopMonument on Tour) en ontvangt PopMonument een bijdrage van Fonds Podium kunsten voor de festival regeling en de Brabantse Impuls regeling”, aldus de organisatie.