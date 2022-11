Regen en kou, maar op deze plekken komt de Sint dit weekend naar Breda

BREDA - De intocht van Sinterklaas verliep afgelopen weekend in de stralende zon. Dat zal dit weekend wel anders zijn. De temperaturen zijn vergeleken met vorig weekend een stuk lager, en ook wordt er regelmatig regen verwacht. Toch houdt dat de Sint niet tegen. Op de volgende plekken komt de Sint dit weekend in Breda op bezoek.

Valkenberg- 19 november

Zaterdag 19 november komen de Sint en zijn Pieten van 12.00 tot 14.00 uur naar het T-Huis in het Valkenberg. De kleintjes kunnen op de foto met de Goedheiligman, er komt een goochelpiet, er is snoepgoed en natuurlijk Sinterklaasliedjes. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het comité dat de intocht in de binnenstad regelde.



Ginneken - 20 november

Vorig jaar lukte het Sinterklaas niet om het Ginneken te bezoeken. Maar dit jaar heeft de goedheiligman toegezegd om het Ginneken weer aan te doen. Hij arriveert zondag 20 november om 13.30 uur op de Ginnekenmarkt. De roetveegpieten zijn er al vanaf 13.00 uur. Nadat de Sint door de kinderen verwelkomd is, wordt er, met harmonie Concordia voorop, een korte rondrit door het Ginneken gehouden. De route gaat via de Raadhuisstraat, Viandenlaan, Dillenburgstraat, Ginnekenweg, Ginnekenmarkt, Raadhuisstraat en Viandenlaan naar zaal Vianden. Daar begint rond 14.30 uur een gratis toegankelijk Sinterklaasfeest, met voor alle kinderen een cadeautje.



Tuinzigt en Westerpark - 20 november

Op 20 november vindt de traditionele intocht van Sinterklaas in Tuinzigt en Westerpark plaats. Die start om 12.00 uur vanaf het Nelson Mandelaplein. De Sint en zijn pieten maken een grote tocht door Tuinzigt en Westerpark.

Volgende week:

Princenhage - 27 november

Kinderen in Princenhage moeten nog even geduld hebben. De Sint bezoekt op zondag 27 november de wijk voor een grote intocht.



Teteringen - 27 november

Ook in Teteringen moeten kinderen nog eventjes geduld hebben. Sinterklaas komt op zondag 27 november naar Teteringen. Om 12.00 uur start de intocht bij de Willibrorduskerk. Kinderen kunnen in de stoet meelopen naar ‘t Web waar tot 15.00 uur een groot Sinterklaasfeest is.