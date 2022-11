Vrienden van BredaVandaag ontvangen gratis fles Krenkelaar Appelcider

BREDA - Mooie producten met een eerlijke prijs voor de teler: Dat is waar De Fruitmotor voor staat. De Krenkelaar appelcider 0.0% van De Fruitmotor is één van de eerlijke producten die je vindt in de lokale kerstpakketten van Breda Maakt Mij Blij. En Vrienden van BredaVandaag ontvangen deze fles appelcider deze december gratis!

Ketencoöperatie De Fruitmotor zet zich in voor de lokale fruitteler én de Nederlandse natuur. “De regionale fruitteelt kampt met dalende werkgelegenheid en lage marges. Prijzen voor fruit staan onder druk. En lokale telers kunnen niet goed opboksen tegen de internationale concurrentie. Daar willen wij met De Fruitmotor iets aan doen.” De Fruitmotor helpt de telers. Door de fruitteler een eerlijke prijs voor zijn restappels te bieden, met daarbovenop een biodiversiteitspremie, komt er weer ruimte voor de telers om te investeren in wat belangrijk is: Een rijke bodem en insectenleven, schoon slootwater, meer wilde bijen en een bloemrijk landschap waar het voor iedereen fijn leven is.

Breda Maakt Mij Blij

Eén van de producten van De Fruitmotor is de Krenkelaar Appelcider 0.0%. Dat is een lekker frisse cider met een verfijnde appelsmaak. Omdat Breda Maakt Mij Blij enthousiast is over de missie van De Fruitmotor, is de Krenkelaar Appelcider één van de vele producten die je vindt in hét lokale kerstpakket van Breda Maakt Mij Blij. “Het Breda Maakt Mij Blij Kerstpakket draait om lokale kwaliteit. Maar ook om het verhaal dat erachter zit”, legt Thibaud van der Steen uit. “Daar past deze appelcider perfect bij. Inmiddels zijn er al meer dan 7500 flessen ingepakt in de reeds verkochte kerstpakketten. En voor elke verkochte fles wordt er 2,5 m2 bloemenzaad aangeplant in Breda om de biodiversiteit te bevorderen!”

