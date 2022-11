‘t Ginneken is klaar voor carnaval met Monsieur le Baron

BREDA - Afgelopen weekend kon het carnavalsseizoen weer van start gaan. Vrijdag werd de elfde van de elfde groots gevierd op de Grote Markt met de viering van ‘t Kielegat. En ook in de wijken en dorpen werd volop gefeest. Zo maakte carnavalsvereniging ’t Lestogenblik op 13 november bekend wie als Baron voorgaat in de Ginnekense carnavalsleut van 2022-2023.

Twee jaren gingen voorbij in oorverdovende stilte op de Ginnekenmarkt. Voor komende carnavalsperiode is echter de ‘gedwongen sluiting’ opgeheven. Het motto is dan ook: ‘W’ebbe ginne sluiting mir!’ Afgelopen zondag staken de grootvizier en hofdames de stekker weer in het stopcontact. Sierlijk vuurwerk kleurde de Ginnekenmarkt in carnavalssferen. Onder de feestelijke klanken van hofkapel De Biermagneten barstte het feest weer los als vanouds. De hoogheden van de gastverenigingen ’t Aogje, Giegeldonk en het Kielegat aanschouwden het met een brede lach en groot applaus.

Ontmaskering

Op het podium op het Ginnekenmarktje hoorde en zag het grote publiek wie de hofdames en grootvizier zijn. Zij flankeren de baron van 2022-2023, die in een spannende ceremonie werd ‘ontmaskerd’: Baron Guillaume Martin de la Triomphe Éblouissant, Constructeur Fanatique de Caillou Bleu et Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires le Dernièrre du Moment.

Herdenking van twee carnavalsiconen

Temidden van alle vreugde stonden de carnavalsvierders ook stil bij het recente heengaan van Wim Siegmund. Hij was medeoprichter van het ‘t Lestogenblik. Ook een ander carnavalsicoon werd, op initiatief van Bert van Gorkum, in het zonnetje gezet. Willem Otting alias ‘t Sjefke en Baron Guillaume dit les Petit Joseph de la Sainte Vache le Dernièrre du Moment kreeg een eervolle tegel op de Ginnekenmarkt.

Na afloop waren de carnavalsvierders welkom bij Boerke Verschuren om Baron Guillaume Martin de la Triomphe Éblouissant, Constructeur Fanatique de Caillou Bleu et Excellent Connaisseur en Vins et Pécuniaires le Dernièrre du Moment te feliciteren met zijn functie. De hoogheden uit het Kielegat, ‘t Aogje en Giegeldonk maakten er met hun hofkapellen, ‘t Lestogenblik en de Ginnekenaren en Ginnekenezen een carnavalsfeest van zoals het hoort te zijn.