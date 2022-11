Geweld en vuurwerk: Grote politieoefening in de Bredase binnenstad

BREDA - In de Bredase binnenstad werd donderdagavond een grote politieoefening gehouden. Bij de oefening waren politie, handhaving, Sos-teams en portiers van horecazaken betrokken.

Wie donderdagavond in het uitgaansgebied van de Bredase binnenstad kwam, schrok misschien even. Want op het eerste gezicht zag de politieoefening er bijzonder echt uit. Studenten waren gevraagd om verschillende scenario’s na te spelen. De oefening richtte zich op situaties die zich voor kunnen doen in het uitgaansleven. Denk bijvoorbeeld aan geweld en agressie.

Bij de oefening werden ook paarden en politiehonden ingezet. Zo werd er onder andere geoefend op een aanhouding met de inzet van een politiehond.

Tijdens de oefening waren delen van het uitgaansgebied tijdelijk afgesloten. Omstanders werden via borden geïnformeerd over het feit dat het een oefening was. Al bestond daar weinig twijfel over. Wie iets langer naar de oefening keek, zag al snel dat het er ondanks de realistisch nagespeelde scenario’s toch vriendschappelijk aan toe ging en er geen echt geweld werd gebruikt.