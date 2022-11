Red Cross Shop Breda organiseert ‘Red Recycling Saturday’ in protest op Black Friday

BREDA - De Red Cross Shop in Breda organiseert de laatste zaterdag van november de ‘Red Recycling Saturday’. Dit evenement is in het leven geroepen in tegenreactie op Black Friday. “Is het wel zinvol om zoveel spullen te kopen?”

Het laatste weekend van november staat traditiegetrouw in het teken van Black Friday; overgewaaid vanuit de VS trekken winkels en ketens alles uit de kast met spectaculaire aanbiedingen.

En dat is iets waar de Red Cross Shop in Breda haar vraagtekens bij zet. “We zien het maatschappelijk draagvlak voor zoveel stunts en aanbiedingen kantelen”, aldus de winkel. “Is het nog wel zinvol om zoveel te kopen? Een schonere aarde betekent ook bewuster omgaan met ons aankoopgedrag. Wat kan er gerecycled worden? Verschillende winkelketens kiezen ervoor te sluiten op deze dag of voor een andere aanpak te gaan.”

De Red Cross Shop in Breda vindt ook dat het anders kan en organiseert daarom ‘Red Recycling Saturday’. Op deze dag staat recycling centraal. Tegen inlevering van twee bruikbare kledingstukken (geen ondergoed) kan een nieuw kledingstuk aangeschaft worden voor de helft van de prijs. “Hiermee snijdt het mes aan meer dan twee kanten; de Red Cross Shop ontvangt weer nieuwe kledingstukken die verkocht kunnen worden, de koper kan wat leuks uitzoeken en draagt bij aan een beter milieu”, aldus de winkel. “En daarbij wordt ook het goede doel nog eens gesteund. Hiermee willen we bijdragen aan de recycling gedachte en een tegengeluid laten klinken tegen de consumptiemaatschappij.”

De winkel is te vinden op het adres Spinveld 47 in Breda en is open van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.