Breda heeft er weer drie nieuwe jeugdhelden bij, burgemeester spreekt ze toe

BREDA - Afgelopen donderdag verraste burgemeester Paul Depla weer drie nieuwe Bredase jeugdhelden door hen online te bellen. Onder luid gejuich van hun klasgenoten kregen Sammy en Akram te horen dat zij zich Bredase Jeugdheld 2022 mogen noemen. De 3e jeugdheld, Aïssa, werd op een andere locatie overvallen. Vanmiddag kregen zij alledrie op het Stadhuis de officiële oorkonde. Burgemeester Paul Depla sprak hen toe en spelde het jeugdlintje bij de drie helden op.



“In 2021 hadden we maar liefst acht jeugdhelden. We zijn blij dat we daar dit jaar weer drie nieuwe helden aan toe mogen voegen”, aldus burgemeester Depla. “Sinds 2018 hebben we in totaal 25 Bredase jeugdhelden onderscheiden: allemaal jongeren die zich inzetten voor een stichting, hun familie, het milieu of voor andere Bredanaars. Met elkaar maken zij Breda en daarmee ook de wereld een beetje mooier.’



De jury bestond dit jaar uit Hilda Vliegenthart (directeur Nieuwe Veste), Jip Kuijper (creatief leider BO-Diversity) en Rosine Antersijn (vrijwilligersduizendpoot voorheen bij o.a. het Brakkenfestival). Uit de aanmeldingen selecteerden zij, op basis van de selectiecriteria, de drie nieuwe jeugdhelden.



Sammy

Sammy haalt al ruim een jaar wekelijks lege flessen op bij familieleden. Het opgehaalde statiegeld doneert hij aan de Stichting Childrenshome, waarmee hij een weesmeisje in India financieel ondersteunt. Niet alleen aan de andere kant van de wereld helpt Sammy iemand, ook zwom hij mee met Swim to Fight Cancer en haalde geld op voor onderzoek naar kanker.



Akram

Akram is een supervrijwilliger bij La Femme Vitaal. Hij denkt mee, ruimt op, wast af, helpt met verhuizen en doet nog veel meer bij de stichting die activiteiten organiseert op het gebied van gezondheid, bewegen, veiligheid en educatie. Ondanks zijn leeftijd (11) is hij ook verantwoordelijk voor de jaarplanning en houdt hij aanmeldlijsten bij.



Aïssa

Aïssa is een vaste kracht bij het team van Buurtcamping Hoge Vucht. Hij bezorgt wijkkrant de Koers, is hulpcoach en nam het initiatief voor de organisatie van een toernooi. Niet alleen bij de buurtcamping zijn ze blij met Aïssa: hij zit inmiddels ook in de wijkraad van Hoge Vucht waar hij zich inzet voor het realiseren van een nieuwe bibliotheek in de wijk.



Bredase Jeugdhelden

Gemeente Breda waardeert kinderen en jongeren met een jeugdlintje voor hun maatschappelijke inzet. In vijf jaar tijd zijn 25 kinderen onderscheiden. Op 20 november 2022 is het weer de Internationale dag van de rechten van het Kind. Een mooie dag om kinderen en jongeren, die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor een ander of voor de gemeente Breda, in het zonnetje te zetten. Dit jaar valt deze dag echter op een zondag en daarom vond de uitreiking plaats op zaterdag 19 november.

Helden van Breda

Naast de jeugdhelden heeft Breda ook volwassen Helden, mensen in je eigen buurt die fantastische dingen doen voor anderen. En zoals een beginnend speler niet in het nationale elftal komt maar bij de F-jes, zo hebben die volwassen helden vaak al vanaf hun jonge jaren ‘getraind’ en doorgezet om ‘de wereld een beetje mooier te maken’. Zo sluiten de jeugdhelden en de volwassen helden prima op elkaar aan, eigenlijk spelen ze voor dezelfde club. Kijk voor meer informatie op www.heldenvanbreda.nl.