Het is Wereld Toiletdag, maar Breda krijgt een onvoldoende

BREDA - Het is vandaag Wereld Toiletdag, maar als het aankomt op de toegankelijkheid van toiletten in Breda krijgt de stad een onvoldoende. De Maag Lever Darm Stichting beoordeelt de faciliteiten in Breda met een 5,1. De stichting rangschikt in samenwerking met de HogeNood-app elk jaar alle gemeenten op hoe toiletvriendelijk zij zijn.

“Toiletten zijn niet alleen van belang voor 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar voor ons allemaal,” aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Maag Lever Darm Stichting. “Eén op de drie mensen geeft aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun levenskwaliteit. Het beperkt hun bewegingsvrijheid bij onder andere het winkelen, evenementenbezoek en het uitgaan. De Toiletalliantie pleit er daarom voor dat er in stadscentra en recreatiegebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval en daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen.”

Gemeenten worden beoordeeld op zes indicatoren. Breda scoort in het onderzoek een 5,1. Daarmee staat Breda landelijk om de 147e plek. Dat is geen hoge score, maar wel 48 plaatsen beter dan vorig jaar.

De meest toiletvriendelijke gemeente van Noord-Brabant is de gemeente Vught. “Vught staat op de eerste plek in de provincie en landelijk op nummer 6. Vorig jaar waren ze gedaald en verdwenen ze uit de top 10. Dit jaar zijn ze gelukkig terug, deels door stappen die ze gezet hebben om gemeentelijke toiletten open te stellen”, aldus Thonon. “De rest van de top vijf in Brabant zit in de top 10 procent van Nederland! Helaas heeft Brabant heeft ook gemeenten die het juist heel slecht doen. Dee laatste zes (ook Baarle-Nassau) horen namelijk bij de slechtste tien van het land. Laarbeek staat, samen met drie anderen (Blaricum, Rozendaal en Voerendaal), op de laatste plek met nul punten.”