Weerbericht Breda: ‘Herfstachtig weekend met nachtvorst’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 18 november en de komende dagen

Vrijdag ligt een lagedrukgebied boven Schotland. Het stuurt buienlijnen over Brabant. Verder komt zaterdag en zondag het overgangsgebied tussen koude landlucht en zachte zeelucht boven Nederland te liggen. Brabant blijft grotendeels en meestentijds in de zachte lucht.



Vrijdag 18 november 2022

Was het vorig weekend nog lenteachtig met temperaturen tot 17 graden, dit weekend is het herfstachtig met nog wel meest zachte temperaturen. Vrijdagochtend is het wisselend bewolkt met zon en een lokale bui. Vanmiddag komt er een meer algemene buienlijn voorbij met overal enige regen. De zuidwestenwind waait zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort in kracht. Maxima nog altijd zacht met zo’n 11 graden ofwel 3 graden boven de klimaatnorm.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 19 november 2022

In de ochtend bewolkt met regen. Tijdens de middag droog, maar nog meestentijds bewolkt. Vanuit het noorden later op de middag opklarend. Het is waterkoud met maxima rond 6 graden. Er staat een zwakke zuidoostenwind van 2 Beaufort.



Zondag 20 november 2022

In de nacht naar zondag minimumtemperaturen rond het vriespunt. Overdag in de ochtend nog even droog met wat zon, spoedig toenemende bewolking gevolgd door regen. Laat op de middag algemene regen overgaand in buien in het westen van Brabant. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen (4 tot 5 Beaufort) en rukwinden van 60 tot 70 km/uur. Temperaturen later op de dag oplopend naar 10 graden. Gevoelsmatig blijft het waterkoud.



Maandag 21 november 2022

Een droge start met zon. In de loop van de dag bewolkt met regen. De zuidenwind is matig tot vrij krachtig (4 of 5 Beaufort) en met rukwinden van 60 tot 70 km/uur. Maxima rond de 9 graden.



Zo was het weer donderdag 17 november 2022

Maximumtemperatuur: 11,7 graden

Minimumtemperatuur: 9,4 graden

Neerslag: 16,8 graden

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 18 november 2022 om 11:00 uur