NS sluit trappenhuis aan Belcrumzijde station vanwege overlast

BREDA - Om overlast aan te pakken zal het trappenhuis aan de Belcrumzijde binnenkort worden afgesloten. Alleen bewoners kunnen het trappenhuis dan nog gebruiken. Daarnaast gaan de komende weken diverse werkzaamheden plaatsvinden aan de Belcrumzijde van het station. Zo vindt er onderhoud plaats aan de loopburg en wordt de lift gerepareerd.



Het trappenhuis naast de lift aan de Belcrumzijde wordt binnenkort afgesloten. Gebruikers van het trappenhuis ervaren al lange tijd overlast. In overleg met onder andere de gemeente Breda en gebruikers worden er hekken geplaatst waardoor het trappenhuis alleen toegankelijk is voor bewoners. Gebruikers van het parkeerdek moeten gebruikmaken van de lift. Om de bovenste verdieping te bereiken moeten zij hun parkeerbewijs scannen. De lift blijft vrij te gebruiken van en naar de Stationslaan. Aan de centrumzijde van het station blijft het mogelijk om het parkeerdek te bereiken via een trap. Ook daar zit een lift.

Onderhoud loopbrug

Op dit moment wordt er aan de Belcrumzijde van het station gewerkt aan de hoge loopbrug. Deze werkzaamheden worden binnenkort afgerond.

De komende weken vindt daarnaast onderhoud plaats aan de loopbrug tussen de Stationslaan en Anna van Lotharingentoren / Station Breda. Daardoor is de brug vanaf begin januari ongeveer twee maanden niet te gebruiken. Op de brug liggen natuurstenen platen die tijdelijk verwijderd worden om bij de constructie te kunnen.

Werkzaamheden lift

Aan de lift naar de kantoren en het station aan de Belcrum-zijde wordt naar verwachting vanaf januari gewerkt. Deze lift wordt ook gebruikt om bij het parkeerdek te komen en is al een tijdje buiten dienst. “De aandrijving werkt niet naar behoren, maar reparatie laat op zich wachten omdat benodigde onderdelen slecht geleverd kunnen worden”, laat woordvoerder Arno Leblanc van de NS weten. “In januari hopen we aan de reparatie van de lift te kunnen beginnen.”