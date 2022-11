Plukroute Princenhage legt voedselbos aan in Princevillepark

BREDA - Vrijwilligers van Plukroute Princenhage gaan op 21 en 23 november beginnen met de aanleg van een voedselbos. Dit bos komt in het Princevillepark. Naast vrijwilligers helpen studenten en leerlingen mee.

Na overleg met buurtbewoners, vrijwilligers en gemeente is het nu bijna zo ver. In het Princevillepark aan de Princenhagelaan een voedselbos en de aanleg hiervan gaat binnenkort van start. In het park komt ook een boomgaard.

Op 21 november begint de aanleg en helpen 80 studenten van Curio mee. Op 23 november wordt er geholpen door leerlingen van De Eerste Rith en St Maerte.

Ook op 10 en 14 december wordt er geplant. Meer informatie vind je op de website.