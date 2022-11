Expositie ‘Troost en hoop’ in Het Gele Huis in Princenhage

BREDA - In Het Gele Huis in Princenhage zal binnenkort de expositie ‘Troost en Hoop’ te zien zijn. In deze expositie tonen 19 kunstenaars één van hun werken dat uiting geeft aan dit thema. Hieronder zijn enkele Bredase kunstenaars.

De expositie ‘Troost en Hoop’ is van zaterdag 3 december tot en met zondag 29 januari in Het Gele Huis in Princenhage te bewonderen. In deze expositie tonen 19 kunstenaars één van hun werken dat uiting geeft aan dit thema. Onder hen zijn enkele kunstenaars die hun sporen (deels) in Breda verdienden. Voorbeelden hiervan zijn Ad Marijnissen, Ada Krowinkel en Anja Barendrecht.

Op zaterdag 17 december is er een lezing getiteld ‘Maria, moeder in de kunst’. Op diverse dagen zijn er live optredens van muzikanten, waaronder ‘De Madammen’ (zang), folksongs door het duo Peter (luitspeler) en Christine (zang), een kwartet met kamermuziek.

Een gedetailleerd programma zal in de komende weken worden vastgesteld.



Openingstijden



De expositie is gratis te bezoeken an zal te zien zijn op vrijdagen en zondagen van 14:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdagen van 11:00 tot 17:00.



In de kerstweek is Het Gele Huis extra open op 26, 29 en 30 december van 14:00 uur 17:00 uur. Het Gele Huis is gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari.





De deelnemende kunstenaars zijn:

Trees Brekelmans, Lily de Bruijn, Y. Né, Peter Hengst, José Jonkers, Laura Pel, Shorsvan Ibrahim, Annemie Jaspers, Ben Verschuren, Martin van Wagenvoorde, Ada Krowinkel, Anja Barendrecht, Lanne Verheijen, Felix van Breugel, Cora van Wanrooij, Lidy Meier, Lucienne Smit, Mieke van Zundert en Ad Marijnissen.