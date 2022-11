Sinterklaas met meer dan honderd pieten aangekomen in Tuinzigt

BREDA - Sinterklaas brengt zondag een bezoek aan Tuinzigt en Westerpark. Het is een grote intocht, want sint heeft er meer dan 100 zwarte pieten bij zich.

Sinterklaas bezocht afgelopen weekend al meerdere wijken en dorpen. En vandaag zijn Tuinzigt en Westerpark aan de beurt. Een grote stoet trok vanaf 12.00 uur door de straten van de Bredase wijken. Rond 15.00 uur wordt de Sint op het Nelson Mandelaplein verwacht waar voor de kinderen van alles is georganiseerd.

Waar Sinterklaas in veel dorpen en wijken roetveegpieten bij zich had dit jaar, is dat in Tuinzigt en Westerpark niet het geval. Meer dan 100 zwarte pieten vergezellen de Sint vanmiddag tijdens de intocht.



Perry Roovers fotografie