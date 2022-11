Ontmoetingscentrum De Sleutel opent de deuren met de warme huiskamer activiteiten

BREDA - Met de donkere dagen en koude winteravonden voor de boeg opent ontmoetingscentrum De Sleutel de deuren voor wie de kou en hoge energie prijzen probeert te ontkomen. In samenwerking met Gemeente Breda komen ze met de warme huiskamer activiteiten georganiseerd om gezellig samen te komen.

De vraag of de gas en energierekening nog wel te betalen is houdt veel mensen bezig. In deze onzekere tijden kunnen mensen wel wat extra aandacht en gezelligheid om zich heen kunt gebruiken. Dat is genoeg reden voor de vrijwilligers van Ontmoetingscentrum De Sleutel om de deuren wat vaker te openen en warme huiskamer activiteiten te organiseren. In samenwerking met de Gemeente Breda hebben ze een serie extra activiteiten georganiseerd om gezellig samen te komen, samen te kletsen, samen te knutselen, een spelletje te spelen of gewoon een babbeltje te maken.

Ontmoetingscentrum De Sleutel wordt al sinds 2014 gerund door en voor bewoners in de Haagse Beemden. De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om bewoners een gezellige ochtend, middag of avond te bezorgen met afwisselende activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast is het ontmoetingscentrum om de twee weken op vrijdagavond geopend van 19:00 tot 22:00 uur voor iedereen die er gewoon even uit wil voor een praatje en een gratis kopje koffie of thee. Er is dus volgens de organisatie geen reden om in je eentje thuis in het donker en in de kou te blijven zitten.