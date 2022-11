Bredase Pim bereikte de finale van Aria: ‘Waanzinnig avontuur’

BREDA- De Bredase Pim van Drunen is niet de winnaar van het NPO-programma Aria. Dat werd zondag bekend tijdens de finale van het programma. Aria is een zoektocht naar het grootste operatalent van Nederland.

Drie talentvolle operazangers namen het op tegen elkaar in de finale. Sílvia zong Dich, Teure Halle uit de romantische opera Tannhäuser. Bredanaar Pim kroop in de huid van Nemorimo uit de opera L’esilir d’more en bezong de succesvolle werking van de liefdesdrank met de aria Una furtiva lagrima. Ook Mira bracht een aria uit L’elisir d’amore, de opera over een onbereikbare liefde. Zij zong Prendi, per me sei libero.

Bredanaar Pim kreeg bij de bekendmaking van de winnaar lovende woorden te horen van de jury. Ze noemden hem een ‘groeibriljant’ omdat hij iedere week beter werd en een ‘inspiratie voor een nieuwe generatie operazangers’. Helaas werd hij niet uitgeroepen tot winnaar. Sílvia werd verkozen tot grootste operatalent van Nederland. Op social media reageert Pim enthousiast op zijn ervaringen binnen het programma en op de winnares. “Dit was ARIA! Wat een ongelofelijk waanzinnig avontuur!! Eerst een hele dikke felicitatie naar de geweldige winnares: Sílvia, wat ben je fantastisch! En ook zo veel complimenten naar de sublieme Mira. Het was een eer om met jullie in de finale te mogen staan!”

De operatalenten werden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit Tania Kross, Rosemary Joshua en Floris Kortie en door de mysterieuze Secret Judge. Tijdens deze finale werd bekend dat de secret judge Marco Bakker was.