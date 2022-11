Grote hennepkwekerij midden in woonwijk, maar geen enkele melding van buren

BREDA - De politie heeft midden in een Bredase woonwijk een grote hennepkwekerij aangetroffen. De politie kreeg geen meldingen van omwonenden binnen. “Vertrouwd u iets niet? Meld dit dan via 0900-8844”, roept de politie op.

Midden in de woonwijk werd door de politie in samenwerking met Enexis een hennepkwekerij aangetroffen met in totaal 738 hennepplanten. Die kwekerij was gebouwd in een appartement. Het opzetten van zo’n grote hennepkwekerij gaat gepaard met een hoop sjouw- en tilwerk. “Ondanks dit is dit helaas niet opgevallen door omwonenden en hebben wij geen meldingen ontvangen”, laat wijkagent Frank Mathon weten.



Een hennepkwekerij zorgt voor brandgevaar. “Vooral in een appartementencomplex kan dit verschrikkelijke gevolgen hebben. Na een gesprek met omwonenden bleek dat zij al wel een vreemd onderbuikgevoel hadden. Ons advies is hierin, heeft u een onderbuikgevoel of vertrouwd u iets niet? Meldt dit dan via 0900-8844, via politie.nl, uw woningcorporatie of via meldmisdaadanoniem.”