PvdA wil gezonder alternatief voor deelscooters: ‘Haal deelfietsen naar Breda’

BREDA - Sinds deze maand is de derde aanbieder van deelscooters actief in Breda. Bredanaars kunnen nu gebruik maken van zowel de scooters van Check, Go Sharing en Felyx. De lokale PvdA maakt zich zorgen over die ontwikkeling, omdat de scooters niet bijdragen aan een gezondere levensstijl. De partij wil daarom graag dat het college onderzoekt of er deelfietsen naar Breda gehaald kunnen worden.

De hoeveelheid deelscooters in het Bredase straatbeeld is de afgelopen periode toegenomen. Allereerst omdat deelscooteraanbieder Felyx naar de stad is gekomen, waardoor er nu drie verschillende aanbieders actief zijn in Breda. En dat niet alleen. Ook wordt verwacht dat Go Sharing het aantal scooters in Breda gaat uitbreiden, omdat de aanbieder zich teruggetrokken heeft uit tientallen gemeenten en inzet op de gebieden waar de service wel winstgevend is.

Peter van der List en Rob Sips van de lokale PvdA maken zich zorgen over die ontwikkeling. “En dan hebben we het niet over de overlast die deze scooters geven. Maar in het Bestuursakkoord wordt geregeld gerefereerd naar een gezondere levensstijl door onze burgers. Zij zouden meer moeten gaan bewegen en sporten, om gezondheidsproblemen te voorkomen.” Daarom willen de raadsleden van het college weten hoe zij de combinatie tussen al het gemotoriseerd verkeer en een gezonde levensstijl zien. Ook komen zij met een alternatief: Deelfietsen. “Is het college het met ons eens, dat deelfietsen beter aansluiten bij het streven naar een gezondere- en vitale stad? En bent u bereid om een onderzoek in te stellen, naar de haalbaarheid van dit soort fietsen in onze stad?” De raadsleden stellen dat de gemeente met deelfietsen een goed voorbeeld geven aan de bewoners van Breda.