Toeternietoe wint 2e jaar op rij Kielegats Blèèrfêêst

BREDA - Vrijdagavond organiseerde Stichting Kielegat de 53ste editie van het Blèèrfêêst. In de Mezz gingen negen deelnemers muzikaal de strijd aan om de Thuur Piek bokaal.

Net als afgelopen jaar is blaaskapel Toerternietoe door de vakjury uitgeroepen als winnaar van het Kielegats carnavalslied. Bezoekers konden via de Kielegat app ook hun stem uitbrengen en kozen massaal de Biermagneten als publieksfavoriet. Hiermee was ook deze uitslag gelijk aan die van vorig jaar. Rondom de prijsuitreiking trad Ger Couvreur nog op met zijn befaamde ‘De Muts’, het nummer waarmee hij in 1989 zelf het Blèèrfêêst won.