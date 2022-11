Bijna tweehonderd Bredase hardlopers nemen eerste Bredaille in ontvangst

BREDA - Wethouder Daan Quaars heeft gisteren, in poppodium de Mezz, de eerste Bredailles uitgedeeld. In totaal hebben 198 Bredanaars recht op deze medaille.

In de zomer van 2022 werd de Bredaille geïntroduceerd. Het is een uniek aandenken voor lopers die meedoen aan ten minste drie Bredase hardloopevenementen. Tijdens de Bredaille Ceremonie op dinsdag 22 november werd door wethouder Daan Quaars deze speciale medaille officieel uitgereikt. In totaal hebben 198 Bredanaars recht op de medaille. De personen die niet aanwezig konden zijn bij de ceremonie, kunnen hun Bredaille de komende weken nog ophalen op het Stadskantoor.

De Bredaille is in het leven geroepen om meer bekendheid te genereren voor de hardloopevenementen in Breda. De campagne is een samenwerking tussen de gemeente Breda, atletiekvereniging Sprint en vijf Bredase loopevenementen: de Dorpsloop Teteringen, De Tien van ’t Aogje, de 5 van Bavel, de Bredase Singelloop en de Haagse Beemden Loop.

“Met de Bredaille wilden we mensen stimuleren om te bewegen en aan meerdere Bredase evenementen mee te doen. Ik vind het geweldig dat zoveel lopers deze uitdaging zijn aangegaan en drie of zelfs vier lopen hebben voltooid,“ aldus Daan Quaars, wethouder sport. “Dat wilden we niet ongezien voorbij laten gaan. Daarom maakten we van de uitreiking een feestelijk moment, samen met alle betrokken organisaties.”

Frank Molkenboer, voorzitter van De 5 van Bavel, vult aan: “Ook wat ons betreft was de eerste editie van de Bredaille een succes. Het heeft niet alleen ons evenement, maar ook de lopen in Teteringen en Princenhage meer deelnemers opgeleverd. We doen daarom een volgende keer graag weer mee.”



Foto: Thushara Verhoeven