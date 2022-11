Bredase Anouck in de finale van Miss Beauty: ‘Het gaat niet alleen om mooi zijn’

BREDA - Bij een missverkiezing denken veel mensen snel dat het oppervlakkig is. Maar daar is Anouck van Heerden het niet mee eens. De 17-jarige Bredase staat binnenkort in de finale van Miss Beauty of Noord-Brabant. “Ik wil meiden helpen door ze te inspireren, want de hedendaagse wereld kan soms hard zijn en veel van je vragen.”

Begin november vonden de castingdagen plaats van de missverkiezing Miss Beauty. Voor iedere provincie wordt een miss gezocht, die vervolgens zal strijden in de nationale finale. De Bredase Anouck van Heerden (17) deed ook mee, en bereikte de finale van Miss Beauty Noord-Brabant. Zij maakt dus kans om binnenkort Noord-Brabant te mogen vertegenwoordigen in de nationale wedstrijd. “Mijn doel om mee te doen met miss beauty of Noord-Brabant is niet om het perfecte gezicht te zijn. Nee, ik wil meiden helpen door ze te inspireren”, legt ze iut.

“Mijn verhaal is dat de jaren 2020 en 2021 niet mijn beste jaren waren. Ik had erg veel last van mijn mentale gezondheid. Ik was in die periode erg onzeker en dat eiste zijn tol. Heel zwartwit gezien, zag ik het leven niet meer zitten en voelde ik me niet meer gelukkig. Vooral niet met mezelf. Ik had de hoop echt een beetje opgegeven, zat diep in de put maar door de steun van vrienden en familie heb ik mezelf kunnen herpakken”, legt ze uit. “Ik heb er hard voor geknokt om de betere versie van mezelf te worden. Ik heb mijn mentale pijn omgezet naar fysieke pijn in de sportschool. Ik heb daar echt mijn passie gevonden.” Inmiddels gaat het daardoor een stuk beter met Anouck. “Nog steeds kan ik onzeker zijn voor meningen van andere mensen, maar ik ben mentaal zoveel sterker geworden en ik laat mij niet zomaar meer beïnvloeden. Het is ook wel iets waar ik trots op ben.”

Voor Anouck is haar deelname aan Miss Beauty een manier om haar verhaal te vertellen en andere meisjes te inspireren. “Doorzettingsvermogen en wilskracht heeft iedereen. Ik wil door mijn eigen verhaal te delen andere meisjes laten inzien, dat hoe zwaar het soms kan zijn er altijd een weg is die je terug naar je eigen top leidt. Dat je er mag zijn, ertoe doet en dat je trots kunt zijn op jezelf.” Wat is volgens Anouck dan een echte beauty? “Als je er leuk uit ziet is dat fijn, maar een goed innerlijk maakt het grote verschil.”