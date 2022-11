Weerbericht Breda: ‘Zachte, natte en windrijke winter voorspeld’

?BREDA - Nog een paar weken en dan begint de meteorologische winter. De jaarlijkse hamvraag in november: wordt het een koude winter? Jaco van Wezel, Meteoroloog bij Weeronline vertelt wat we kunnen verwachten.

“Voordat we het over zacht of koud winterweer gaan hebben, is het goed om te weten wat een normale winter is”, aldus Jaco van Wezel. “Op dit moment bedraagt de normale wintertemperatuur in De Bilt 3,9 graden. Dit is een 30-jaarsgemiddelde over de maanden december, januari en februari in de periode 1991-2020.”

Door de doorgaande opwarming van de aarde is de kans op een zachte winter statisch gezien groter dan de kans op een koude winter. “De kans op een strenge winter, zoals die halverwege de vorige eeuw voorkwamen, is nog veel kleiner”, aldus de meteoroloog.

“De laatste relatief koude winter beleefden we in 2013 met 2,9 graden tegen de toen geldende normaal van 3,4 graden. De winters van 2009, 2010 en 2011 verliepen nog een stuk kouder met 1-2 graden als gemiddelde temperatuur. Stel we krijgen opnieuw een dergelijke winter, dan zullen velen van ons dat als een flink koude winter ervaren. Terwijl het vergeleken met de winters van de vorige eeuw bij lange na geen strenge winter is.”

Sinds 2000 hebben we zes winters gehad die kouder dan normaal verliepen en zeventien die zachter dan gebruikelijk waren. Zo was de winter vorig jaar zeer zacht. “Op basis van de statistiek en de opwarming van het klimaat is de kans dus groot (75 procent) dat we weer een zachte winter krijgen, maar ons klimaat blijft grillig en dus kunnen we een koude winter niet uitsluiten”, aldus Jaco van Wezel. “Strenge winters zoals halverwege vorige eeuw zijn in het opgewarmde klimaat vrijwel onmogelijk geworden.”

Weerkaarten

De meeste weerkaarten laten voor de winter van 2022-2023 een signaal zien voor hogedrukinvloeden in december en vooral in januari. “Als dit uitkomt zal het droger dan normaal zijn. Of het daarbij ook koud wordt hangt af van de ligging van deze hogedrukgebieden en dat bepaalt de windrichting”, aldus Jaco van Weeronline.

“Voor februari staan de signalen voorlopig op zacht, nat en windrijk, omdat de wind dan waarschijnlijk wisselvallig weer aanvoert van de zachte Atlantische Oceaan. De winterliefhebber mag zijn hoop dus vooral vestigen op de signalen voor hogedrukinvloeden in december en januari, daarbij bedenkend dat de betrouwbaarheid van de seizoensmodellen beperkt is. Wie liever een zachte winter tegemoet ziet mag zich vastklampen aan de statistisch grote kans op een zachte winter.”