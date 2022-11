Amphia vangt vijf gewonden op na ongeval met giftige stof in Moerdijk

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda worden momenteel vijf personen opgevangen die eerder vandaag gewond zijn geraakt bij een ongeval op het industrieterrein in Moerdijk. Bij het incident kwam een giftige stof vrij.

Hulpdiensten zijn vanmorgen massaal uitgerukt voor een melding op industrieterrein Moerdijk. De eerste melding kwam binnen rond tien voor negen. Het zou gaan om een giftige stof die vrij kwam bij werkzaamheden.

De veiligheidsregio maakte eerst bekend dat het om vijf gewonden zou gaan, maar zegt nu dat dat er acht zijn. Eén van deze mensen heeft ernstig letsel opgelopen. Hoewel de uitdamping van de chemische stof vrij snel was, zijn de werknemers van het bedrijf elders op het terrein opgevangen. De oorzaak van de uitdamping is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van het Amphia ziekenhuis in Breda zijn daar rond het middaguur vijf gewonden binnen gebracht. Andere gewonden zijn naar een ander ziekenhuis gebracht.