Ton en Deborah verkochten een winnend staatslot en zoeken nu de eigenaar

BREDA - Een opvallend bestickerde MINI met dak-megafoon reed woensdag door de wijken van Breda. De MINI werd bestuurd door Ton en Deborah Dekkers van boekhandel Vives aan Ginnekenweg. Vanuit de gloednieuwe auto riepen zij stadsgenoten op nog één keer extra goed in hun keukenlaatjes te kijken. Want hierin zit wellicht nog een winnend Oudejaarslot van de Oudejaarstrekking 2021.

In de winkel van Ton Dekkers is vorig jaar een winnend Oudejaarslot verkocht dat recht geeft op een elektrische MINI. Maar tot nu toe heeft de winnaar zich nog steeds niet gemeld. De eigenaar van het winnende Oudejaarslot heeft tot 31 december 2022, 23.59 uur, de tijd om zijn of haar prijs te verzilveren.

Tijdens de Oudejaarstrekking in 2021 gaf Staatsloterij niet alleen geldprijzen, maar ook 200 elektrische MINI’s weg. Helaas heeft een aantal prijswinnaars zich nog niet gemeld. Zo ook in Breda, waar een elektrische MINI al een jaar wacht op een winnaar. Daarom deed de verkoper van het winnende Oudejaarslot vandaag een ultieme poging om alsnog deze winnaar te achterhalen. Dekkers doorkruiste Breda met zijn bestickerde MINI, voorzien van het winnende lotnummer CO 70281, om inwoners van de stad te attenderen op de prijs: “Meld je alsjeblieft! Want als jij de winnaar bent, wacht er een mooie elektrische MINI voor jou.”

De autorit door Breda startte en eindigde bij de winkel van Dekkers aan de Ginnekenweg. “Hoe mooi zou het zijn als we de onbekende winnaar blij kunnen maken, omdat hij of zij in de prijzen is gevallen? Dan doe je er toch alles aan om ervoor te zorgen dat deze wordt opgehaald? Dat moet wél voor de start van het nieuwe jaar gebeuren, want anders vervalt de prijs. En dat zou toch zonde zijn”, vertelt Ton. ”Daarom brengen we deze MINI naar hen toe door dwars door de stad te rijden. Door het flinke volume van de megafoon heeft niemand het kunnen missen. Hopelijk hebben we zo ook de kans groter gemaakt dat we de prijswinnaar vinden.”