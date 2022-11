Brabanders kiezen massaal voor hoger eigen risico zorgpremie

NOORD-BRABANT - Steeds meer Nederlanders kiezen voor een maximaal eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2020 koos een kwart voor het bedrag van 885 euro, nu is dat ruim 40 procent. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Het eigen risico verhogen kan een korting opleveren tot 300 euro per jaar. Maar liefst 64 procent van de mensen die het eigen risico willen verhogen, zegt het bespaarde geld niet opzij te zetten. “Let wel op dat je bij een verhoogd eigen risico wel een buffer nodig hebt voor eventuele hogere zorgkosten”, waarschuwt Independer zorgexpert Bas Knopperts.



De zorgpremies voor het komende jaar gaan flink omhoog en mensen zoeken manieren om daarop te besparen. Independer heeft de cijfers van de overstappers op een rij gezet en daaruit blijkt dat 43,4 procent van de Brabanders kiest voor het maximale eigen risico om zo kosten te besparen op de zorgpremie. Twee jaar geleden was dat nog 25,8 procent. Nu kiezen dus 1,7 keer zoveel Brabanders voor het maximale eigen risico. De regionale verschillen zijn echter groot. Waar in Noord-Brabant relatief de meeste mensen voor het maximaal eigen risico kiezen zijn Flevolanders wat behoedzamer. In Flevoland kiest “slechts” 29,1 procent ervoor om vrijwillig eigen risico maximaal in te zetten.



Twee derde van de mensen gaat het bespaarde geld niet opzij zetten

Van de mensen die het eigen risico willen verhogen, zegt maar liefst 64 procent het bespaarde geld niet opzij te zetten om zo eventuele hogere zorgkosten te kunnen betalen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van vergelijkingssite Independer uitgevoerd door Q&A insight. Van de respondenten zegt ruim één derde (36 procent) dit wel te gaan doen. Ook geeft 44 procent van de respondenten aan soms niet naar een zorgverlener te gaan, omdat ze dan eigen risico moeten betalen. Dit aandeel is nog hoger onder mensen die zich überhaupt zorgen maken om de zorgpremie te kunnen blijven betalen.



Hoe werkt het eigen risico?

Tot 385 euro betaal je de zorg uit de basisverzekering altijd zelf, maar je kunt dit bedrag vrijwillig verhogen tot maximaal 885 euro. Dit kun je doen als je niet verwacht veel zorg uit de basisverzekering nodig te hebben. In ruil daarvoor krijg je een korting op de zorgpremie die kan oplopen tot 300 euro op jaarbasis. Zorgexpert Bas Knopperts: “Maar probeer dat bespaarde geld niet meteen op te maken. Kom je onverwacht in het ziekenhuis terecht voor een dure behandeling? Dan betaal je de eerste 885 euro zelf in plaats van de eerste 385 euro. Wel kun je vaak met de zorgverzekeraar een betalingsregeling treffen als je het geld niet meteen beschikbaar hebt”’.



Het eigen risico betaal je voor zorg uit de basisverzekering. Voor zorg uit de aanvullende verzekering geldt het niet. Sommige zorg uit de basisverzekering is ook uitgesloten.

Je betaalt bijvoorbeeld geen eigen risico voor de huisarts, verloskunde, kraamzorg, wijkverpleging en zorg voor kinderen onder de 18 jaar. Goed om te weten: deze uitzonderingen zijn gelijk bij elke verzekeraar. Maar soms heeft een verzekeraar nog meer uitzonderingen. Kijk dus altijd goed in de polisvoorwaarden.