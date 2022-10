‘t Meubeltje maakt oude meubels weer als nieuw

ROOSENDAAL - Meubelreparatie ‘t Meubeltje opent vanwege het grote succes een tweede filiaal in Roosendaal. Vanuit daar worden klanten uit de gehele regio geholpen.

Heeft u oude meubels in huis die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken? Dan bent u bij meubelreparatie ‘t Meubeltje aan het juiste adres. Met ambacht, vakmanschap en liefde voor het vak maakt ‘t Meubeltje oude meubels weer als nieuw. Van meubelreparatie en stoffering tot leerbewerking en antiekrestauratie. ‘t Meubeltje werkt sinds 2020 vanuit de werkplaats en showroom in Volendam. Maar vanwege het grote succes en de vele aanvragen vanuit Zuid-Nederland, opent ‘t Meubeltje binnenkort een tweede filiaal aan de Bredaseweg in Roosendaal. Bent u benieuwd wat ‘t Meubeltje voor u kan betekenen? De vakmensen van ‘t Meubeltje komen graag vrijblijvend bij u langs om uw meubels te bekijken en een prijsopgave te maken. Het ophalen en thuisbrengen van meubels is in heel Nederland gratis, en ‘t Meubeltje biedt speciale 55+korting.

www.tmeubeltje.nl, info@tmeubeltje.nl

Bredaseweg 81P, Roosendaal, 06 82 85 35 71