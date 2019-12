Column Babs: 'Queen’s Bohemian Rapsody maar dan anders…'

Het is vast geen spoiler meer als ik zeg dat Bohemian Rapsody weer op nummer één van de top 2000 staat. Alweer! Om dat nummer nog een beetje spannend te houden, stel ik me voor dat André van Duijn meedoet in de videoclip.

In mijn fantasie kuiert André in zijn beige regenjas op zijn gemakkie de set binnen. Hij heeft geen idee hoe hij hier terecht is gekomen en kijkt verbaasd om zich heen. Zijn dikke brillenglazen vertekenen de boel nog een beetje extra dus hij verdenkt de kantinejuffrouw ervan dat ze verkeerde paddenstoelen in de champignonsoep gedaan heeft.

Hij blijft even staan om naar Freddy achter de piano te kijken en trekt zijn wenkbrauwen op. André voelt eerst even aan zijn eigen tanden en loopt dan naar Freddy toe. Freddy speelt rustig verder terwijl André gefascineerd naar het gebit kijkt. Eigenlijk wil hij ze aanraken maar hij trekt aarzelend zijn hand terug en kijkt recht in de camera 'hoe kan het zo groeien he?'

Als Freddy even later vanachter zijn piano komt en de microfoon wil pakken staat André natuurlijk in de weg. De melodie wordt wat ruiger nu. En dan ineens een hoge stem 'Gallileo, Gallileo'. Dat kan ik ook, met zijn karakteristieke guitige kop dringt hij zichzelf op aan de camera en zingt 'GALLILEO, GALLILEO'. Dat klonk nog niet eens niet zo slecht.

Alles behalve ritmisch hobbelt André door het beeld. Hij valt van de ene verbazing in de andere. 'MAMA MIA, MAMA MIA' roept hij uit. Vier gezichten lichten op uit het donker 'mama mia let me go' en dan breekt de bombastische hel los en vlucht André geschokt van de set.

Zoiets dus…..

Fijne jaarwisseling en maak er wat moois van in 2020