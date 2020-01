Column Babs: 'Als mannen zich gaan vervelen, dan gaan ze slopen.'

Als mannen zich gaan vervelen, dan gaan ze slopen. Het liefst in hun eigen woonwijk. In het Haagse Duindorp en Scheveningen hadden ze in tenminste nog een reden om de boel te slopen; de bezigheidstherapie-kampvuurtjes op het strand mochten niet doorgaan. Welk excuus hadden jullie?

Waren de punniktouwtjes in het buurthuis op? Kon het wedstijdje ver plassen in de polder niet doorgaan vanwege de mist? Of was het gewoon de testosteron-gedreven teleurstelling dat er te weinig extra BOA's waren om verstoppertje mee te spelen? Omgaan met tegenslag heeft zo zijn prijs. De teller staat voorlopig op twee ton, tenminste, wanneer je de kosten van die opgeblazen Arriva stadsbus nog even niet meerekent. Maar dat is niet erg hoor, dat geld schiet de gemeente Breda vast graag even voor in ruil voor de veiliggestelde camerabeelden.

Tweehonderdduizend euro. Je koopt er in Breda geen huis meer voor, maar voor dat geld hadden we wel mooi twee extra kerstbomen kunnen huren voor op de Grote Markt.

Mannen die zich vervelen en daarom hun eigen wijk gaan slopen. Er is geen makkelijke oplossing voor. Hoewel, in Den Haag zijn verregaande plannen om de duinen te verplaatsen. Dan is het wachten op vloed en de hele kudde kampvuurtjestuig spoelt zo de Noordzee in. Misschien moeten we hier in Breda ook eens nadenken over zo'n structurele oplossing.